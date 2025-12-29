В Грузии двух граждан Азербайджана задержали по обвинению в мошенничестве

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В регионе
    • 29 декабря, 2025
    • 11:33
    Два гражданина Азербайджана задержаны в Грузии по обвинению в мошенничестве.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

    Согласно информации, инцидент произошел в Марнеули, сотрудники местной полиции задержали двух граждан Азербайджана - А.М. (1987 г.р.) и И.М. (1983 г.р.).

    Оба лица привлечены к следствию, возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Им может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

    Следственные мероприятия продолжаются.

    Marneulidə iki Azərbaycan vətəndaşı dələduzluq ittihamı ilə saxlanılıb

