В Грузии двух граждан Азербайджана задержали по обвинению в мошенничестве
В регионе
- 29 декабря, 2025
- 11:33
Два гражданина Азербайджана задержаны в Грузии по обвинению в мошенничестве.
Об этом сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.
Согласно информации, инцидент произошел в Марнеули, сотрудники местной полиции задержали двух граждан Азербайджана - А.М. (1987 г.р.) и И.М. (1983 г.р.).
Оба лица привлечены к следствию, возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Им может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.
Следственные мероприятия продолжаются.
