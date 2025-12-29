Bakıda avtomobilin vurduğu piyada ölüb
Hadisə
- 29 dekabr, 2025
- 11:10
Bakıda avtomobilin vurduğu piyada ölüb.
"Report" xəbər verir ki, Binəqədi qəsəbəsində Bakı şəhər sakini 1991-ci il təvəllüdlü Tural Çingiz oğlu Qələmov idarə etdiyi "Toyota" markalı avtomobillə yolu keçən paytaxt sakini 1983-cü il təvəllüdlü Eşqin Akif oğlu Əbilovu vurub.
Xəstəxanaya yerləşdirilmiş E.Əbilov orada ölüb.
Araşdırma aparılır.
