İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü Hindistanda qeyd edilib

    Xarici siyasət
    • 29 dekabr, 2025
    • 11:06
    Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü Hindistanda qeyd edilib

    Azərbaycanın Hindistandakı səfirliyində 31 dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü münasibətilə tədbir keçirilib.

    Səfirlikdən "Report"a verilən məlumata görə, tədbirdə səfirliyin əməkdaşları və onların ailə üzvləri, Nyu-Dehlidə yaşayan və paytaxtda səfərdə olan edən həmvətənlərimiz iştirak ediblər.

    Çıxış edən Azərbaycanın Hindistandakı səfiri Elçin Hüseynli Ümummilli Lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə onun uzaqgörən siyasətinin tərkib hissəsi kimi təsis edilmiş bu əlamətdar günün dünyanın 70-dən çox ölkəsində yaşayan 50 milyondan çox azərbaycanlıları birləşdirmək və təşkilatlandırmaq, onlarda milli birlik və həmrəylik ruhunu gücləndirmək məqsədi daşıdığını diqqətə çatdırıb.

    Səfir bu bayramın böyük rəmzi məna kəsb etdiyini qeyd edib, yaşadıqları ölkədən asılı olmayaraq bütün soydaşların Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müstəqil, suveren və güclü Azərbaycan dövlətinin maraqlarının müdafiəsində, onun qədim tarixi ənənələri və zəngin mədəniyyətinin təbliğində fəal iştirak etməsinin vacibliyini vurğulayıb.

    Tədbirdə, həmçinin başa çatmaqda olan 2025-ci ilin Azərbaycanda Konstitusiya və Suverenlik İli kimi qeyd edildiyi bildirilib, Azərbaycanın keçdiyi inkişaf yolu və şanlı Zəfər tariximizə aparan əsas hadisələr barədə danışılıb.

    Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü Hindistan Elçin Hüseynli
    Foto
    В Индии отметили День солидарности азербайджанцев мира
    Foto
    World Azerbaijanis' Solidarity Day celebrated in India

    Son xəbərlər

    12:02

    Bakı aeroportu gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək

    İnfrastruktur
    11:58

    Azərbaycan klubu voleybolçusu ilə yollarını ayırıb

    Komanda
    11:46

    Avropa Cüdo Birliyinin rəsmi saytında Azərbaycanda katanın inkişafından bəhs edən yazı dərc olunub

    Fərdi
    11:45

    Bəzi yerlərdə yağıntılı və küləkli hava müşahidə olunub

    Ekologiya
    11:40

    Qazaxıstanda sürücüsüz taksi layihəsi həyata keçiriləcək

    Region
    11:38
    Foto

    BP: İndiyədək "Qərbi Azəri" platformasından 1 milyard bareldən çox neft hasil edilib

    Energetika
    11:34

    Gəncə stadionunun aprel-may ayında "Kəpəz" klubunun ixtiyarına veriləcəyi gözlənilir

    Futbol
    11:32
    Foto

    Qərbi Azərbaycanın virtual ensiklopedik toplusu təqdim edilib

    Daxili siyasət
    11:31

    FHN bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti