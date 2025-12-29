В Индии отметили День солидарности азербайджанцев мира
Внешняя политика
- 29 декабря, 2025
- 11:37
В посольстве Азербайджана в Индии состоялось мероприятие, посвященное 31 декабря - Дню солидарности азербайджанцев мира.
Как сообщили Report в посольстве, в мероприятии приняли участие сотрудники посольства и члены их семей, а также азербайджанцы, проживающие и временно находящиеся в Нью-Дели.
На мероприятии выступил посол Азербайджана в Индии Эльчин Гусейнли, подчеркнув глубокое символическое значение праздника, а также важность активного участия всех соотечественников, независимо от страны проживания, в защите интересов независимого, суверенного и могущественного Азербайджанского государства.
Также обсуждался путь развития Азербайджана, а также важнейшие события, которые привели его к исторической Победе.
