    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Индии отметили День солидарности азербайджанцев мира

    Внешняя политика
    • 29 декабря, 2025
    • 11:37
    В посольстве Азербайджана в Индии состоялось мероприятие, посвященное 31 декабря - Дню солидарности азербайджанцев мира.

    Как сообщили Report в посольстве, в мероприятии приняли участие сотрудники посольства и члены их семей, а также азербайджанцы, проживающие и временно находящиеся в Нью-Дели.

    На мероприятии выступил посол Азербайджана в Индии Эльчин Гусейнли, подчеркнув глубокое символическое значение праздника, а также важность активного участия всех соотечественников, независимо от страны проживания, в защите интересов независимого, суверенного и могущественного Азербайджанского государства.

    Также обсуждался путь развития Азербайджана, а также важнейшие события, которые привели его к исторической Победе.

    Индия посольство Азербайджана День солидарности азербайджанцев мира
    Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü Hindistanda qeyd edilib
    World Azerbaijanis' Solidarity Day celebrated in India

    

    

