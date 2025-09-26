Ermənistanda Parakar icmasının başçısının qətlində şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
Region
- 26 sentyabr, 2025
- 16:03
Ermənistanda polis müxalifət funksioneri, Parakar icmasının başçısı Volodya Qriqoryanın qətlində şübhəli bilinən şəxsi saxlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i məlumat yayıb.
Qətldə şübhəli şəxs, keçmiş icma lideri Mqer Axtoyanın ferval ayında öldürülmüş əmisi oğlu, 29 yaşlı Qriqor Oqanyanın qardaşıdır.
Qeyd edək ki, Ermənistan polisinin Cinayət Axtarış Baş İdarəsinin əməliyyatçısı Karen Abramyan hadisə yerində öldürülüb.
Son xəbərlər
16:17
Milli Paralimpiya Komitəsinin rəhbərliyi beynəlxalq qurumun Baş Assambleyasında iştirak edirFərdi
16:15
Azərbaycan Harvard Universitetinin ekspertləri ilə dövlət maliyyəsinin idarə olunmasını müzakirə edibMaliyyə
16:03
Ermənistanda Parakar icmasının başçısının qətlində şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbRegion
15:55
"Liverpul" həlak olan futbolçusunun almalı olduğu məbləği ailəsinə ödəyibFutbol
15:50
Naxçıvanda əhalidən istifadə etmədiyi suya görə pul yığılıbMaliyyə
15:49
İran ölkədə 4 kiçik AES-in inşasına dair Rusiya ilə 25 milyard dollarlıq müqavilə imzalayıbRegion
15:49
Foto
Pakistanda "27 Sentyabr - Anım Günü: Şanlı Qəhrəmanlıq" mövzusunda konfrans keçirilibXarici siyasət
15:48
Foto
Ağdamda əməyin mühafizəsi sahəsində görülən işlər təqdim olunubSosial müdafiə
15:43