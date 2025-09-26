İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    • 26 sentyabr, 2025
    • 16:03
    Ermənistanda Parakar icmasının başçısının qətlində şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Ermənistanda polis müxalifət funksioneri, Parakar icmasının başçısı Volodya Qriqoryanın qətlində şübhəli bilinən şəxsi saxlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i məlumat yayıb.

    Qətldə şübhəli şəxs, keçmiş icma lideri Mqer Axtoyanın ferval ayında öldürülmüş əmisi oğlu, 29 yaşlı Qriqor Oqanyanın qardaşıdır.

    Qeyd edək ki, Ermənistan polisinin Cinayət Axtarış Baş İdarəsinin əməliyyatçısı Karen Abramyan hadisə yerində öldürülüb.

