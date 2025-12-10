Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VI tura start verilib
Komanda
- 10 dekabr, 2025
- 19:33
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VI tura start verilib.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə bir qarşılaşma keçirilib.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında "Murov Az Terminal"la qarşılaşan "Azərreyl" 3:2 hesablı qələbəyə sevinib.
Qeyd edək ki, tura dekabrın 13-də yekun vurulacaq.
