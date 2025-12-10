İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VI tura start verilib

    Komanda
    • 10 dekabr, 2025
    • 19:33
    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VI tura start verilib.

    "Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə bir qarşılaşma keçirilib.

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında "Murov Az Terminal"la qarşılaşan "Azərreyl" 3:2 hesablı qələbəyə sevinib.

    Qeyd edək ki, tura dekabrın 13-də yekun vurulacaq.

    Voleybol Yüksək Liqa

