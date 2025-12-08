Минсельхоз: Азербайджан сбалансировал импорт и экспорт в агросекторе

За последние пять лет в Азербайджане импорт и экспорт в аграрной сфере сбалансировались.

Как передает Report, об этом заявил советник министра сельского хозяйства Заур Алиев, выступая на форуме "Таможня-Бизнес 2025: Диалог и Доверие" в Баку.

По его словам, роль аграрного сектора в ненефтяном экспорте и внешнеторговой активности страны становится все более значимой.

"Если взглянуть на динамику, то стоимость импорта и экспорта в аграрной сфере за последние пять лет сбалансировалась на уровне около $1 млрд", - отметил он.

Заур Алиев подчеркнул, что особенно заметен рост экспортных показателей: "В 2024 году экспорт аграрной продукции увеличился на 43% по сравнению с 2023 годом. Если сравнить с 2015 годом, рост почти втрое - в 2,9 раза. Если десять лет назад разрыв между импортом и экспортом был значительно больше, то сегодня он практически устранен. Наша цель - уже в этом или следующем году выйти на положительное сальдо", - заявил представитель Минсельхоза.