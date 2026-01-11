Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    Оппозиция Гренландии обвинила Данию в провоцировании распада НАТО

    Другие страны
    • 11 января, 2026
    • 19:32
    Оппозиция Гренландии обвинила Данию в провоцировании распада НАТО

    Дания провоцирует распад НАТО, пытаясь сохранить Гренландию в своем составе.

    Как передает Report, об этом в эфире телеканала TV2 заявил лидер оппозиционной партии острова "Налерак" Пеле Броберг.

    "Дания вот-вот запустит распад альянса НАТО, в панике желая сохранить Гренландию в своем составе, хотя Гренландия просто не хочет быть частью Дании", - указал политик.

    Броберг подчеркнул, что переговоры о будущем острова должны вестись в первую очередь между США и Гренландией, а Дания может лишь поддержать этот процесс.

    Политик также назвал "трагикомичными" заявления аналитиков, призывающих гренландцев быть осторожнее с требованиями независимости, так как это может сыграть на руку США. По его мнению, ключом к деэскалации ситуации может стать новое оборонное соглашение напрямую между Вашингтоном и Гренландией.

    "Мы не хотим быть датчанами и не хотим быть американцами. Мы хотим быть гренландцами", - резюмировал Броберг.

    Ранее газета Financial Times писала, что глава МИД Гренландии Вивиан Мотцфельдт намекнула на возможность проведения встречи с представителями США без участия Дании.

    При этом социологический опрос компании Verian свидетельствует, что 85% гренландцев не хотят становиться американцами, поскольку считают, что в Дании уровень жизни намного выше.

    Гренландия США переговоры оппозиция НАТО

    Последние новости

    20:09

    Подорвавшему на мине в Агдере ампутировали ногу - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    19:47

    Bloomberg: Трамп в ближайшие дни объявит состав Совета мира по Газе

    Другие страны
    19:32

    Оппозиция Гренландии обвинила Данию в провоцировании распада НАТО

    Другие страны
    19:16

    В иранском Лурестане задержали более 100 участников протестов

    В регионе
    19:07

    СМИ: Великобритания передаст Украине баллистические ракеты Nightfall

    Другие страны
    18:53

    ВС Украины поразили буровые установки "Лукойла" на Каспии

    Другие страны
    18:51

    Премьер Судана объявил о возвращении правительства в Хартум

    Другие
    18:36
    Фото

    Фермеры насыпали большую гору картофеля на главной площади Брюсселя

    Другие страны
    18:27

    Глава МИД ФРГ намерен встретиться с генсеком ООН в США

    Другие страны
    Лента новостей