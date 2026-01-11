Оппозиция Гренландии обвинила Данию в провоцировании распада НАТО

Дания провоцирует распад НАТО, пытаясь сохранить Гренландию в своем составе.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала TV2 заявил лидер оппозиционной партии острова "Налерак" Пеле Броберг.

"Дания вот-вот запустит распад альянса НАТО, в панике желая сохранить Гренландию в своем составе, хотя Гренландия просто не хочет быть частью Дании", - указал политик.

Броберг подчеркнул, что переговоры о будущем острова должны вестись в первую очередь между США и Гренландией, а Дания может лишь поддержать этот процесс.

Политик также назвал "трагикомичными" заявления аналитиков, призывающих гренландцев быть осторожнее с требованиями независимости, так как это может сыграть на руку США. По его мнению, ключом к деэскалации ситуации может стать новое оборонное соглашение напрямую между Вашингтоном и Гренландией.

"Мы не хотим быть датчанами и не хотим быть американцами. Мы хотим быть гренландцами", - резюмировал Броберг.

Ранее газета Financial Times писала, что глава МИД Гренландии Вивиан Мотцфельдт намекнула на возможность проведения встречи с представителями США без участия Дании.

При этом социологический опрос компании Verian свидетельствует, что 85% гренландцев не хотят становиться американцами, поскольку считают, что в Дании уровень жизни намного выше.