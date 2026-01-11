Bloomberg: Трамп в ближайшие дни объявит состав Совета мира по Газе

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшие дни объявить состав Совета мира по Газе для осуществления послевоенных планов.

    Об этом Report передает со ссылкой на агентство Bloomberg.

    "Ожидается, что Совет мира по Газе будет объявлен на следующей неделе, а его первое заседание пройдет на полях форума в Давосе", - отмечает издание.

    Сообщается, что Совет будет состоять преимущественно из действующих глав государств и правительств, а возглавляться - самим Трампом. В его задачи войдут формирование временной администрации в Газе вместо ХАМАС, привлечение международных сил безопасности и финансирование восстановления анклава.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал план, однако настаивает на разоружении ХАМАС и полной демилитаризации Газы.

    Напомним, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции 9 октября договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября.

