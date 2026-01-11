Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Фермеры насыпали большую гору картофеля на главной площади Брюсселя

    • 11 января, 2026
    • 18:36
    Фермеры насыпали большую гору картофеля на главной площади Брюсселя

    Бельгийские фермеры устроили акцию протеста против торгового соглашения с блоком MERCOSUR, высыпав гору картофеля на Grand Place - центральной площади и историческом центре Брюсселя.

    Как сообщает европейское бюро Report, полицейские в ситуацию не вмешивались, просто наблюдали за соблюдением общественного порядка.

    На картошку водрузили самодельные картонные плакаты с надписями "Недобросовестная конкуренция" и "Европейская солидарность?".

    Участница протеста заявила, что соглашение с южноамериканским блоком несправедливо, так как европейским фермерам приходится подчиняться строгому регулированию и стандартам. Между тем сельхозпроизводители MERCOSUR не имеют таких проблем, что сделает конкуренцию с европейцами неравной и благоприятной для них.

    После окончания акции, на площадь был доставлен небольшой экскаватор, с помощью которого начали убирать картошку. К процессу подключились и местные жители, которые стали собирать клубни получше в свои сумки и пакеты.

    Протесты против заключения соглашения с MERCOSUR, которое фермеры считают потенциальной угрозой для местного сельского хозяйства, в пятницу и субботу прошли по всей Европе. В Бельгии валлонские фермеры устроили блокады, перекрыв основные автомагистрали к югу от Брюсселя и по всей Валлонии. В четверг протестующие пытались перекрыть кольцевую дорогу вокруг Брюсселя, чтобы привлечь внимание властей нарушением движения транспорта. Во Франции фермеры заблокировали ключевые дороги на пограничных переходах с Бельгией. Протесты были и в столице, где по улицам агропроизводители проехались на тракторах, а на парижской кольцевой дороге медленно движущийся караван тракторов и другой сельхозтехники вызвал серьезные заторы в регионе Иль-де-Франс. В Греции фермеры продолжали блокировать основные транспортные магистрали, сообщают СМИ страны, требуя от правительства принятия мер в связи с ростом производственных затрат, задержками с выплатой субсидий и другими проблемами.

    Утверждение решения стран ЕС на подписание соглашения с MERCOSUR было сделано квалифицированным большинством, но Франция, Польша, Австрия, Ирландия и Венгрия выразили свое несогласие, а Бельгия воздержалась.

    Подписание договора ожидается завтра 12 января в Парагвае.

    фермеры MERCOSUR акция протеста

