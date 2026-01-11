Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    • 11 января, 2026
    • 18:51
    Премьер Судана объявил о возвращении правительства в Хартум

    Премьер-министр Судана Камил Идрис официально объявил о возвращении правительства в столицу страны.

    Как передает Report со ссылкой на новостной портал Al-Mashhad as-Sudani, об этом он сообщил по прибытии в Хартум.

    До последнего времени правительственные структуры вынужденно базировались в Порт-Судане на северо-востоке страны на побережье Красного моря из-за регулярных вооруженных столкновений в Хартуме между подразделениями армии Судана и отрядами "Сил быстрого реагирования" (СБР).

    "Возвращение кабинета министров в столицу представляет новый сигнал надежды для всего суданского народа", этот шаг является "началом нового этапа в политической и экономической сферах", - указал Идрис.

    По его словам, Кабмин в первую очередь займется обеспечением населения электроэнергией и восстановлением стабильного водоснабжения. Кроме того, среди приоритетов правительства - возобновление работы школ и вузов, в том числе Хартумского университета.

    Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета (временный руководящий орган) Судана, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой СБР Мухаммедом Хамданом Дагало. Начавшиеся в Хартуме столкновения быстро распространились на другие районы страны. В результате конфликта, по оценке экспертов, погибли не менее 40 тыс. человек, около 14 млн были вынуждены покинуть свои дома, многие оказались на грани голода.

