    Глава МИД ФРГ намерен встретиться с генсеком ООН в США

    Другие страны
    • 11 января, 2026
    • 18:27
    Глава МИД ФРГ намерен встретиться с генсеком ООН в США

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в ходе рабочей поездки в США планирует встретиться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке.

    Как передает Report, об этом он заявил журналистам перед вылетом в Вашингтон.

    "Для Германии надежность как международного партнера, безусловно, включает в себя приверженность международному праву и сотрудничеству. Именно поэтому после моих переговоров в Вашингтоне я также встречусь с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке", - сообщил Вадефуль.

    В связи с заявлениями президента США Дональда Трампа о Гренландии глава МИД ФРГ заявил об общей ответственности за безопасность в рамках НАТО. "Конечно, всегда могут возникать разные точки зрения, даже среди близких партнеров. Однако это не должно заставлять нас упускать из виду общую картину", - сказал министр.

    "Там, где существуют разные мнения, мы хотим урегулировать эти разногласия посредством диалога, чтобы выполнить нашу общую ответственность за мир и безопасность. Я обсужу это со своим американским коллегой Марко Рубио в Вашингтоне с таким убеждением. Наша ответственность включает, в частности, безопасность в Северной Атлантике, название которой не только носит НАТО, но и которая имеет стратегическое значение для нашей общей безопасности", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

    Он подчеркнул, что эти вопросы должны обсуждаться совместно в рамках НАТО. "Законные интересы всех союзников по НАТО, а также жителей региона, должны быть в центре наших соображений. Это, естественно, относится и к Гренландии и ее народу", - заключил Вадефуль.

    11 января Вадефуль также сделает остановку в Рейкьявике, где встретится со своей исландской коллегой Торгердур Катрин Гуннарсдоуттир. Стороны обменяются мнениями по конкретным стратегическим вызовам на Крайнем Севере.

    Лента новостей