ВС Украины поразили буровые установки "Лукойла" на Каспии

Подразделениями Сил обороны Украины поразили три буровые установки российской корпорации "Лукойл" им. В. Филановского, им. Юрия Корчагина и им. Валерия Грайфера в акватории Каспийского моря.

Как передает Report, об этом сообщает Генштаб ВСУ в телеграм-канале.

"Данные объекты задействованы в обеспечении российской оккупационной армии. Зафиксированы попадания. Масштабы ущерба уточняются", - говорится в сообщении.

Кроме того, силами обороны было осуществлено огневое поражение пусковой установки ЗРК "Бук-М3" в районе населенного пункта Бараничево (ВОТ Луганской области). Данный комплекс ПВО средней дальности предназначен для борьбы с аэродинамическими целями. По предварительным данным, зафиксированы попадания и взрывы.

По данным Генштаба Украины, также с целью снижения логистических и боевых способностей ВС РФ нанесен удар по складу материально-технического подразделения российской армии в районе населенного пункта Новотроицкое (ВОТ Херсонской области).

"Силы обороны Украины продолжают системное ослабление военно-экономических возможностей и наступательного потенциала российских войск. Поражаются объекты, непосредственно вовлеченные в ведение вооруженной агрессии против Украины", - подчеркнули в военном ведомстве.