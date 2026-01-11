Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    ВС Украины поразили буровые установки "Лукойла" на Каспии

    Другие страны
    • 11 января, 2026
    • 18:53
    ВС Украины поразили буровые установки Лукойла на Каспии

    Подразделениями Сил обороны Украины поразили три буровые установки российской корпорации "Лукойл" им. В. Филановского, им. Юрия Корчагина и им. Валерия Грайфера в акватории Каспийского моря.

    Как передает Report, об этом сообщает Генштаб ВСУ в телеграм-канале.

    "Данные объекты задействованы в обеспечении российской оккупационной армии. Зафиксированы попадания. Масштабы ущерба уточняются", - говорится в сообщении.

    Кроме того, силами обороны было осуществлено огневое поражение пусковой установки ЗРК "Бук-М3" в районе населенного пункта Бараничево (ВОТ Луганской области). Данный комплекс ПВО средней дальности предназначен для борьбы с аэродинамическими целями. По предварительным данным, зафиксированы попадания и взрывы.

    По данным Генштаба Украины, также с целью снижения логистических и боевых способностей ВС РФ нанесен удар по складу материально-технического подразделения российской армии в районе населенного пункта Новотроицкое (ВОТ Херсонской области).

    "Силы обороны Украины продолжают системное ослабление военно-экономических возможностей и наступательного потенциала российских войск. Поражаются объекты, непосредственно вовлеченные в ведение вооруженной агрессии против Украины", - подчеркнули в военном ведомстве.

    ВС Украины российско-украинская война Каспийское море "Лукойл"
    Ukrayna Xəzərdə "Lukoyl"un qazma qurğularını vurub

