Премьер: Таиланд не был инициатором столкновений на границе с Камбоджей

Таиланд не был инициатором столкноцения на таиландско-камбоджийской границе, и настаивает на реализации своего права на самооборону.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Thai PBS, об этом премьер Таилада Анутхин Чанвиракун заявил на пресс-конференции по итогам экстренного совещания с представителями сил безопасности в связи с ситуацией на границе.

"С 7 декабря 2025 года в нескольких районах вдоль таиландско-камбоджийской границы происходят столкновения, и правительство внимательно следит за ситуацией на всех этапах, и поручило службам безопасности усилить свою работу для обеспечения безопасности. Таиланд и впредь будет прилагать все усилия для защиты суверенитета и территориальной целостности страны в соответствии с международным правом и правом на законную самооборону", - отметил он.

По данным телеканала, таиландские военно-воздушные силы сегодня нанесли удар по казино на территории Камбоджи, которое, предположительно, использовалось для хранения тяжелого вооружения и беспилотников. Истребители F-16 поразили объект военной инфраструктуры в ответ на обстрелы камбоджийскими силами приграничных районов Таиланда.

Напомним, что премьер-министры Камбоджи и Таиланда Хун Манет и Анутхин Чанвиракун в октябре в присутствии президента США Дональда Трампа на полях 47-го саммита АСЕАН подписали совместную декларацию для мирного урегулирования пограничного конфликта между странами.