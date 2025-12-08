ANAMA: На минувшей неделе от мин очищено 1693 га
Происшествия
- 08 декабря, 2025
- 11:59
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 1 по 7 декабря обезврежены 66 противотанковых, 273 противопехотные мины и 1 511 неразорвавшихся боеприпаса.
Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной сводке Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).
За указанный период от мин очищена территория площадью 1 693,4 га.
Последние новости
12:37
Анар Рзаев предложил перенести памятник Гасан беку Зардаби из ИчеришехераKультурная политика
12:33
Амруллаев: "История Азербайджана" будет преподаваться на госязыке с 6-го класса во всех школахНаука и образование
12:30
Азербайджанский дизель может полностью вытеснить российский на рынке ГрузииЭнергетика
12:22
Фото
Кыргызская делегация посетила Торговый центр "Абшерон" в БакуДругие
12:22
Фото
Джейхун Байрамов встретился с Аббасом АрагчиВнешняя политика
12:21
Посольство: Визит генерала Маккини укрепляет оборонное сотрудничество между США и АзербайджаномВнешняя политика
12:21
Минсельхоз: Азербайджан сбалансировал импорт и экспорт в агросектореАПК
12:10
Фото
В Баку проходит конференция "Гейдар Алиев - основоположник конституционализма"Внешняя политика
12:07