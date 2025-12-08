Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищено 1693 га

    На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 1 по 7 декабря обезврежены 66 противотанковых, 273 противопехотные мины и 1 511 неразорвавшихся боеприпаса.

    Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной сводке Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

    За указанный период от мин очищена территория площадью 1 693,4 га.

