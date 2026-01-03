Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Возможный поджог кабельной линии в Берлине оставил без электричества 50 тыс. домохозяйств

    Другие страны
    • 03 января, 2026
    • 15:51
    Возможный поджог кабельной линии в Берлине оставил без электричества 50 тыс. домохозяйств

    Пожар на кабельной эстакаде электроснабжения в Берлине, вспыхнувший 3 января, оставил без электроэнергии 50 тыс. домохозяйств в районе Лихтерфельде.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на публикацию полиции в соцсети.

    В сообщении полиции в Twitter говорится, что пожарные были вызваны в 05:45 по Гринвичу и потушили возгорание, которое также затронуло около 2 тыс. коммерческих объектов. При этом мобильная связь и стационарные телефоны также могли работать с перебоями.

    Следователи по уголовным делам прибыли на место происшествия для установления причин возгорания нескольких кабелей.

    Полиция не исключает, что пожар мог быть вызван поджогом.

    Полиция и экстренные службы продолжают работу на месте инцидента, занимаясь его ликвидацией.

    электроэнергия кабель пожар поджог домохозяйства

    Последние новости

    15:51

    Возможный поджог кабельной линии в Берлине оставил без электричества 50 тыс. домохозяйств

    Другие страны
    15:48

    Хаменеи призвал усилить борьбу с иноагентами в Иране

    В регионе
    15:28

    Азербайджан повысил стоимость импорта какао более чем на 15%

    Бизнес
    15:25

    Рубио не ожидает от США новых действий в Венесуэле после задержания Мадуро

    Другие страны
    15:20

    Германия и Италия созвали кризисные штабы в связи с ситуацией в Венесуэле

    Другие страны
    14:59

    ЕС призвал к сдержанности в связи с ситуацией в Венесуэле

    Другие страны
    14:59

    Испания выразила готовность к посредничеству между США и Венесуэлой

    Другие страны
    14:50

    Густаво Петро: Колумбия направит военных на границу с Венесуэлой

    Другие страны
    14:47

    Министр обороны Венесуэлы заявил о развертывании всех войск - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей