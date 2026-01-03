Возможный поджог кабельной линии в Берлине оставил без электричества 50 тыс. домохозяйств

Пожар на кабельной эстакаде электроснабжения в Берлине, вспыхнувший 3 января, оставил без электроэнергии 50 тыс. домохозяйств в районе Лихтерфельде.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на публикацию полиции в соцсети.

В сообщении полиции в Twitter говорится, что пожарные были вызваны в 05:45 по Гринвичу и потушили возгорание, которое также затронуло около 2 тыс. коммерческих объектов. При этом мобильная связь и стационарные телефоны также могли работать с перебоями.

Следователи по уголовным делам прибыли на место происшествия для установления причин возгорания нескольких кабелей.

Полиция не исключает, что пожар мог быть вызван поджогом.

Полиция и экстренные службы продолжают работу на месте инцидента, занимаясь его ликвидацией.