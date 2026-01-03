Возможный поджог кабельной линии в Берлине оставил без электричества 50 тыс. домохозяйств
- 03 января, 2026
- 15:51
Пожар на кабельной эстакаде электроснабжения в Берлине, вспыхнувший 3 января, оставил без электроэнергии 50 тыс. домохозяйств в районе Лихтерфельде.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на публикацию полиции в соцсети.
В сообщении полиции в Twitter говорится, что пожарные были вызваны в 05:45 по Гринвичу и потушили возгорание, которое также затронуло около 2 тыс. коммерческих объектов. При этом мобильная связь и стационарные телефоны также могли работать с перебоями.
Следователи по уголовным делам прибыли на место происшествия для установления причин возгорания нескольких кабелей.
Полиция не исключает, что пожар мог быть вызван поджогом.
Полиция и экстренные службы продолжают работу на месте инцидента, занимаясь его ликвидацией.