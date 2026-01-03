Кошта: ЕС продолжит поддерживать мирное решение в Венесуэле

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Европейский Союз продолжит поддерживать мирное, демократическое и инклюзивное решение в Венесуэле.

    Как сообщает Report, об этом он написал в соцсети Х.

    "С большой обеспокоенностью слежу за ситуацией в Венесуэле. Европейский Союз призывает к деэскалации конфликта и к решению ситуации с полным соблюдением международного права и принципов, закрепленных в Уставе ООН. ЕС продолжит поддерживать мирное, демократическое и инклюзивное решение в Венесуэле",- написал он.

    Он также отметил, что поддерживает усилия главы европейской дипломатии Каи Каллас в координации с государствами-членами для обеспечения безопасности граждан ЕС в Венесуэле.

