Кошта: ЕС продолжит поддерживать мирное решение в Венесуэле
Другие страны
- 03 января, 2026
- 16:20
Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Европейский Союз продолжит поддерживать мирное, демократическое и инклюзивное решение в Венесуэле.
Как сообщает Report, об этом он написал в соцсети Х.
"С большой обеспокоенностью слежу за ситуацией в Венесуэле. Европейский Союз призывает к деэскалации конфликта и к решению ситуации с полным соблюдением международного права и принципов, закрепленных в Уставе ООН. ЕС продолжит поддерживать мирное, демократическое и инклюзивное решение в Венесуэле",- написал он.
Он также отметил, что поддерживает усилия главы европейской дипломатии Каи Каллас в координации с государствами-членами для обеспечения безопасности граждан ЕС в Венесуэле.
Последние новости
17:13
Священный месяц Рамазан в Азербайджане начинается 19 февраляРелигия
17:11
ЦАХАЛ нанес удар по позициям "Хезболлы" на юге ЛиванаДругие страны
17:03
Азербайджан увеличил расходы на импорт алкогольных и безалкогольных напитков более чем на 13%Бизнес
17:02
Глава МИД Украины: Киев не признает легитимность МадуроДругие страны
17:00
Глава Генштаба Украины: Киев и Вашингтон согласовали военный документ из четырех разделовДругие страны
16:53
Стармер намерен обсудить с Трампом ситуацию в ВенесуэлеДругие страны
16:45
Зеленский предложил Шмыгалю должность вице-премьера и министра энергетики УкраиныЭнергетика
16:34
Мадуро и его жене предъявлены обвинения в наркотерроризме и других преступлениях против СШАДругие страны
16:28