Кошта: ЕС продолжит поддерживать мирное решение в Венесуэле

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Европейский Союз продолжит поддерживать мирное, демократическое и инклюзивное решение в Венесуэле.

Как сообщает Report, об этом он написал в соцсети Х.

"С большой обеспокоенностью слежу за ситуацией в Венесуэле. Европейский Союз призывает к деэскалации конфликта и к решению ситуации с полным соблюдением международного права и принципов, закрепленных в Уставе ООН. ЕС продолжит поддерживать мирное, демократическое и инклюзивное решение в Венесуэле",- написал он.

Он также отметил, что поддерживает усилия главы европейской дипломатии Каи Каллас в координации с государствами-членами для обеспечения безопасности граждан ЕС в Венесуэле.