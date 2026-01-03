Эрдоган: Российско-украинская война уже достигла уровня, угрожающего торговле в Черном море
В регионе
- 03 января, 2026
- 16:19
Российско-украинская война уже достигла уровня, при котором она представляет угрозу торговле в Черном море.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на отчетном мероприятии по экспортным показателям страны за 2025 год.
По его словам, за четыре года продолжающейся войны сотни тысяч людей погибли, получили ранения и остались без крова:
"Кроме того, эта война уже достигла уровня, когда она угрожает торговле в Черном море. Конечно, мы принимаем необходимые меры для ее предотвращения. Турция хочет, чтобы эта война закончилась справедливым миром".
