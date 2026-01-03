İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Ərdoğan: Rusiya-Ukrayna müharibəsi artıq Qara dənizdəki ticarəti təhdid edir

    Region
    • 03 yanvar, 2026
    • 16:06
    Ərdoğan: Rusiya-Ukrayna müharibəsi artıq Qara dənizdəki ticarəti təhdid edir

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi artıq Qara dənizdəki ticarəti təhdid etmə həddinə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ölkənin 2025-ci il üzrə ixrac göstəricilərinin hesabat tədbirində deyib.

    Onun sözlərinə görə, artıq dörd ildir davam edən müharibədə yüz minlərlə insan ölüb, yaralanıb və evsiz-eşiksiz qalıb.

    "Həmçinin bu müharibə artıq Qara dənizdəki ticarəti təhdid etmə həddinə çatıb. Əlbəttə, biz bunun qarşısının alınması üçün lazımi tədbirlər görməkdəyik. Türkiyə bu savaşın ədalətli sülhlə başa çatmasını istəyir və bu yolun açılması üçün bütün məsuliyyəti üzərinə götürməyə hazırdır".

    Türkiyə Rəcəb Tayyib Ərdoğan Rusiya-Ukrayna müharibəsi Qara dəniz
    Эрдоган: Российско-украинская война уже достигла уровня, угрожающего торговле в Черном море

