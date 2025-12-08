İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Ötən həftə azad olunan torpaqlarda 1693 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Hadisə
    • 08 dekabr, 2025
    • 11:26
    Ötən həftə azad olunan torpaqlarda 1693 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Azad olunan ərazilərdə ötən həftə ərzində (dekabrın 1-7 ) 66 tank əleyhinə mina, 273 piyada əleyhinə mina, 1511 partlamamış hərbi sursat (PHS) aşkarlanıb və zərərsizləşdirilib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən humanitar minatəmizləmə əməliyyatları ilə bağlı həftəlik məlumatında deyilir.

    Məlumata əsasən, 1693.4 hektar ərazi minalardan təmizlənib.

    ANAMA mina

    Son xəbərlər

    11:34

    İlham Əliyev Tofiq Bakıxanovu ordenlə təltif edib

    Mədəniyyət siyasəti
    11:31

    Azərbaycanda vergi ödəyicilərinin əmlakları hərraca çıxarılacaq

    Biznes
    11:28

    Akademik: 15 cildlik Azərbaycan tarixinin yazılmasında Prezidentin çıxışı əsas konsepsiya olaraq götürülür

    Daxili siyasət
    11:28
    Foto

    Bakıda Heydər Əliyevlə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilir

    Xarici siyasət
    11:28

    "Trendyol" və "Azərlotereya" əməkdaşlığa başladı – "1001 Sevinc" artıq ‘"Trendyol""da

    Biznes
    11:28
    Foto

    İlham Əliyev İranın xarici işlər nazirini qəbul edib

    Xarici siyasət
    11:27

    Rusiya Ukraynanın Pilotsuz Uçuş aparatları Qüvvələri komandanını beynəlxalq axtarışa verib

    Digər ölkələr
    11:26

    Ötən həftə azad olunan torpaqlarda 1693 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Hadisə
    11:24

    Rusiyada qatar avtomobillə toqquşub, ölənlər var

    Region
    Bütün Xəbər Lenti