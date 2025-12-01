İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Fred Qrim: "Qarabağ"la oyunun ikinci hissəsində daha yaxşı oynadıq"

    Futbol
    • 11 dekabr, 2025
    • 00:05
    Fred Qrim: Qarabağla oyunun ikinci hissəsində daha yaxşı oynadıq

    "Ayaks" komandası "Qarabağ"la oyunun ikinsi hissəsində daha yaxşı oynayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Niderlandın "Ayaks" komandasında baş məşqçi səlahiyyətlərini icra edən Fred Qrim mətbuat konfransında deyib.

    Mütəxəssis Bakıda "Qarabağ"a qalib gəldikləri (4:2) UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VI turunun oyunu ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Çox gözəl matç idi. Rəqib də keyfiyyətli qollar vurdu. Onların da şansları var idi. Fasilədən sonra, ikinci hissədə daha yaxşı oynadıq. Hesabda geriyə düşmüşdük. Yekunda qalib gəlməyi bacardıq".

    O, yaxşı nəticə qazandıqları üçün məmnun olduğunu vurğulayıb: "Qarabağ" yaxşı oyun sərgilədi. Belə qarşılaşmada kiçik səhvlər həlledici ola bilir".

    F. Qrim qalibiyyəti böyük sevinclə qeyd etdiklərini sözlərinə əlavə edib: "Buraya gələn və bizə dəstək olan azarkeşlərə təşəkkür edirəm. Onlar da möhtəşəm idilər. Heyətdə gənc oyunçularımız da var idi. Onlar da pis təsir bağışlamadılar. "Qarabağ"ın güclü və zəif cəhətlərini bilirdik. Məhz bu səbəbdən bu nəticəni qazandıq".

    "Ayaks" klubu qarabaq-futbol -oyunçu

    Son xəbərlər

    00:30

    Qurban Qurbanov Nəriman Axundzadə haqqında: "Özüm də nə deyəcəyimi bilmirəm"

    Futbol
    00:21

    "Qarabağ"ın baş məşqçisi: "Ayaks"la oyunda futbolçulardan razı qaldım"

    Futbol
    00:05

    Fred Qrim: "Qarabağ"la oyunun ikinci hissəsində daha yaxşı oynadıq"

    Futbol
    23:45

    İsrail hərbçiləri Livanda BMT-nin sülhməramlı patrulunu atəşə tutub

    Digər ölkələr
    23:37
    Foto
    Video

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" doğma meydanda "Ayaks"a uduzub - YENİLƏNİB-8

    Futbol
    23:23

    İsrail HƏMAS-ın tərksilah edilməsində və anklavın demilitarizasiyasında israrlıdır

    Digər ölkələr
    23:15

    ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi faiz dərəcəsini yenidən endirib

    Maliyyə
    23:11

    ABŞ-nin neft ehtiyatları bir həftə ərzində 1,8 milyon barel azalıb

    Energetika
    23:05
    Video

    İspaniyada Çempionlar Liqası matçından əvvəl Avropa Liqasının himni səsləndirilib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti