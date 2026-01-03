GCSP: ЕС может поддержать TRIPP по модели нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан

Цифровая трансформация имеет ключевое значение для повышения эффективности и конкурентоспособности TRIPP ("Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания").

Как передает Report, об этом говорится в статье Женевского центра по вопросам политики безопасности (GCSP).

Отмечается, что, опираясь на опыт внедрения Европейской системы управления железнодорожным движением (ERTMS), Брюссель может - по запросу Армении и Азербайджана - содействовать разработке и внедрению цифровых таможенных и транзитных платформ. Речь идет о системах, обеспечивающих бесшовный электронный обмен данными, безбумажный документооборот и отслеживание грузов в режиме реального времени.

По мнению автора, поддержка внедрения стандартизированных таможенных кодов, электронных пломб и интеллектуальных логистических технологий, включая радиочастотную идентификацию (RFID), позволит привести операционные системы TRIPP в соответствие со стандартами TRACECA (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia) и европейскими цифровыми нормами. Кроме того, программы ЕС по наращиванию потенциала в сфере интегрированного управления границами могут повысить квалификацию таможенных и пограничных служб, сократить задержки и способствовать правовой и процедурной гармонизации вдоль маршрута, при условии официального запроса со стороны Армении и Азербайджана.

Параллельно ЕС, как отмечается в статье, может принять участие в финансировании создания технической координационной платформы между Азербайджаном, Арменией, Турцией и Грузией - потенциально с сопредседательством ЕС и США. "Такая платформа могла бы способствовать гармонизации регулирования, синхронизации технических стандартов и упрощению обмена данными. Используя опыт управления транснациональными коридорами, ЕС способен содействовать разработке систем обмена данными в реальном времени, цифровых панелей мониторинга и инструментов отслеживания грузопотоков для выявления узких мест и координации обслуживания инфраструктуры", - подчеркивает автор.

В этом же контексте ЕС может предоставить правовую консультативную помощь государствам-участникам при разработке и обновлении межправительственных транзитных соглашений в соответствии с международными транспортными конвенциями и европейской практикой. Дополнительно предлагается создание совместной исследовательской платформы или академического консорциума с участием экспертов из соседних стран для подготовки аналитических материалов и поддержки принятия решений на основе данных.

Отдельное внимание в статье уделяется проблеме минного загрязнения, которое остается одним из наиболее серьезных препятствий для восстановления и развития, ограничивает доступ к сельхозугодьям, задерживает строительство и нарушает торговые маршруты между Арменией и Азербайджаном. В этой связи автор предлагает расширить финансирование программ разминирования, включая поставку дронов обнаружения, специализированной техники и оборудования, развитие систем картирования и управления данными, а также обучение и сертификацию местных команд. В качестве устойчивого механизма поддержки предлагается многолетняя рамка финансирования в рамках инициативы Team Europe.

По мнению автора, ЕС мог бы подойти к проекту TRIPP с тем же стратегическим видением, которое лежало в основе реализации нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан: "В 1990-е годы, несмотря на ограниченные финансовые ресурсы Азербайджана, политическая поддержка и инвестиции со стороны ЕС, США и международных компаний сделали этот проект возможным, укрепив независимость страны и региональное сотрудничество между Азербайджаном, Грузией и Турцией".

Аналогичным образом TRIPP сегодня нуждается в устойчивой политической, технической и экономической поддержке со стороны ЕС и США. Такое участие, по мнению автора, будет способствовать диверсификации торговых и транспортных маршрутов ЕС, усилению региональной взаимосвязанности и формированию основы для будущих стратегических инфраструктурных проектов на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. При этом подчеркивается, что роль ЕС должна определяться явным согласием США, Азербайджана и Армении и дополнять, а не подменять местную ответственность, сохраняя за Баку и Ереваном полный контроль над процессом.