    Хаменеи призвал усилить борьбу с иноагентами в Иране

    В регионе
    • 03 января, 2026
    • 15:48
    Хаменеи призвал усилить борьбу с иноагентами в Иране

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна сталкивается с проблемами в экономике из-за давления "врагов Тегерана" и призвал усилить борьбу с их агентами на иранской территории.

    Как передает Report со ссылкой на Mehr, об этом он заявил на встрече с семьями погибших в ходе ударов США по Ирану в июне 2025 года.

    По его словам, недавние протесты малого бизнеса в Тегеране были вызваны колебаниями валютного курса. При этом он отметил, что Исламская Республика Иран уважает право на протест, но не терпит беспорядков.

    "Неконтролируемый рост цен на иностранную валюту [по отношению к риалу] не является естественным явлением, это дело рук врага, которого необходимо остановить", - сказал он.

    "Мы разговариваем с протестующими, но нет смысла разговаривать с участниками беспорядков", - добавил Хаменеи.

    Он призвал силы безопасности усилить репрессии против "вражеских наемников", которые "пытаются подорвать безопасность страны посредством беспорядков".

    Хаменеи добавил, что президент Ирана и высокопоставленные чиновники прилагают все усилия для решения экономических проблем.

