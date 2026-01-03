Хаменеи призвал усилить борьбу с иноагентами в Иране

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна сталкивается с проблемами в экономике из-за давления "врагов Тегерана" и призвал усилить борьбу с их агентами на иранской территории.

Как передает Report со ссылкой на Mehr, об этом он заявил на встрече с семьями погибших в ходе ударов США по Ирану в июне 2025 года.

По его словам, недавние протесты малого бизнеса в Тегеране были вызваны колебаниями валютного курса. При этом он отметил, что Исламская Республика Иран уважает право на протест, но не терпит беспорядков.

"Неконтролируемый рост цен на иностранную валюту [по отношению к риалу] не является естественным явлением, это дело рук врага, которого необходимо остановить", - сказал он.

"Мы разговариваем с протестующими, но нет смысла разговаривать с участниками беспорядков", - добавил Хаменеи.

Он призвал силы безопасности усилить репрессии против "вражеских наемников", которые "пытаются подорвать безопасность страны посредством беспорядков".

Хаменеи добавил, что президент Ирана и высокопоставленные чиновники прилагают все усилия для решения экономических проблем.