Хаменеи призвал усилить борьбу с иноагентами в Иране
- 03 января, 2026
- 15:48
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна сталкивается с проблемами в экономике из-за давления "врагов Тегерана" и призвал усилить борьбу с их агентами на иранской территории.
Как передает Report со ссылкой на Mehr, об этом он заявил на встрече с семьями погибших в ходе ударов США по Ирану в июне 2025 года.
По его словам, недавние протесты малого бизнеса в Тегеране были вызваны колебаниями валютного курса. При этом он отметил, что Исламская Республика Иран уважает право на протест, но не терпит беспорядков.
"Неконтролируемый рост цен на иностранную валюту [по отношению к риалу] не является естественным явлением, это дело рук врага, которого необходимо остановить", - сказал он.
"Мы разговариваем с протестующими, но нет смысла разговаривать с участниками беспорядков", - добавил Хаменеи.
Он призвал силы безопасности усилить репрессии против "вражеских наемников", которые "пытаются подорвать безопасность страны посредством беспорядков".
Хаменеи добавил, что президент Ирана и высокопоставленные чиновники прилагают все усилия для решения экономических проблем.