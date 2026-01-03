İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Xameneyi İrandakı xarici agentlərə qarşı mübarizəni gücləndirməyə çağırıb

    Region
    • 03 yanvar, 2026
    • 16:08
    Xameneyi İrandakı xarici agentlərə qarşı mübarizəni gücləndirməyə çağırıb

    İran iqtisadiyyatı "Tehranın düşmənləri"nin təzyiqi səbəbindən problemlərlə üzləşir və ölkə ərazisində onların agentlərinə qarşı mübarizə gücləndirilməlidir.

    "Report" "Mehr" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu İranın ali lideri Ayətullah Əli Xameneyi 2025-ci ilin iyun ayında ABŞ-nin İrana endirdiyi zərbələr nəticəsində həlak olanların ailələri ilə görüşdə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Tehranda kiçik biznesin son etirazları valyuta məzənnəsindəki dəyişkənliklər səbəbindən baş verib.

    Xamaneyi qeyd edib ki, İran etiraz etmək hüququna hörmət etsə də, iğtişaşlara dözümsüzdür:

    "Xarici valyutanın qiymətlərinin (riala nisbətən) nəzarətsiz artması təbii hadisə deyil, bu, düşmənin əməlidir və onu dayandırmaq lazımdır. Biz etirazçılarla danışırıq, lakin iğtişaşların iştirakçıları ilə danışmağın mənası yoxdur".

    O, təhlükəsizlik qüvvələrini "iğtişaşlar vasitəsilə ölkənin təhlükəsizliyini pozmağa çalışan düşmən muzdlularına" qarşı repressiyaları gücləndirməyə çağırıb.

    Xameneyi əlavə edib ki, İran Prezidenti və yüksək vəzifəli rəsmilər iqtisadi problemləri həll etmək üçün səylərini əsirgəmirlər.

    İran Əli Xamenei iğtişaşlar
    Хаменеи призвал усилить борьбу с иноагентами в Иране

    Son xəbərlər

    16:24

    Azərbaycanda meyvə şirəsi istehsalı 2,5 %-ə yaxın artıb

    Sənaye
    16:21

    Kiyevdə Avropa ilə Ukraynanın sülh planına dair danışıqlar başlayıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    16:20
    Foto

    AHİK uşaqlar üçün bayram şənlikləri təşkil edir

    Sosial müdafiə
    16:08

    Xameneyi İrandakı xarici agentlərə qarşı mübarizəni gücləndirməyə çağırıb

    Region
    16:06

    Ərdoğan: Rusiya-Ukrayna müharibəsi artıq Qara dənizdəki ticarəti təhdid edir

    Region
    15:59

    Almaniya və İtaliya Venesueladakı vəziyyətlə əlaqədar böhran qərargahlarının iclaslarını çağırıb

    Digər ölkələr
    15:52

    "Sumqayıt" qış təlim-məşq toplanışı üçün Antalyaya yollanıb

    Futbol
    15:46

    Rubio Maduronun saxlanılmasından sonra ABŞ-dən Venesuela ilə bağlı yeni addım gözləmir

    Digər ölkələr
    15:40

    ADY-də yanacaq mənimsənilməsi faktı üzrə iki vəzifəli şəxs həbs edilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti