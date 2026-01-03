Зеленский и Стармер обсудили передачу Украине замороженных средств от продажи ФК "Челси"

Украинский президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили передачу Украине части замороженных средств, вырученных от продажи футбольного клуба "Челси".

Как передает Report, об этом Зеленский написал в соцсети Х по итогам телефонного разговора с главой британского правительства.

"Обсудили с Киром необходимость справедливого решения по замороженным средствам от продажи "Челси". Это 2,5 млрд фунтов, которые могут значительно помочь защите жизней и восстановлению в Украине после всех российских ударов", - написал Зеленский.

Он добавил, что с главой британского правительства также обсудил детали подготовки встречи на уровне лидеров, запланированной на ближайшее время.

"Советники по национальной безопасности также работают очень продуктивно - сегодня активный день, в совместной работе участвуют 18 представителей европейских стран. Мы также координируем действия с американской стороной",- написал он.

Президент Украины выразил благодарность Киру Стармеру за лидерство и поддержку, подчеркнув, что решения Лондона способствуют укреплению устойчивости Украины и приближению мира.

Отметим, что вырученные от продажи "Челси" 2,35 млрд фунтов, а также 150 млн фунтов процентов, были заморожены на банковском счете компании Романа Абрамовича Fordstam Ltd с 2022 года. Всего суды британского острова Джерси заморозили более 5,3 млрд фунтов российского бизнесмена.