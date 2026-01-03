Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Зеленский и Стармер обсудили передачу Украине замороженных средств от продажи ФК "Челси"

    Другие страны
    • 03 января, 2026
    • 16:15
    Зеленский и Стармер обсудили передачу Украине замороженных средств от продажи ФК Челси

    Украинский президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили передачу Украине части замороженных средств, вырученных от продажи футбольного клуба "Челси".

    Как передает Report, об этом Зеленский написал в соцсети Х по итогам телефонного разговора с главой британского правительства.

    "Обсудили с Киром необходимость справедливого решения по замороженным средствам от продажи "Челси". Это 2,5 млрд фунтов, которые могут значительно помочь защите жизней и восстановлению в Украине после всех российских ударов", - написал Зеленский.

    Он добавил, что с главой британского правительства также обсудил детали подготовки встречи на уровне лидеров, запланированной на ближайшее время.

    "Советники по национальной безопасности также работают очень продуктивно - сегодня активный день, в совместной работе участвуют 18 представителей европейских стран. Мы также координируем действия с американской стороной",- написал он.

    Президент Украины выразил благодарность Киру Стармеру за лидерство и поддержку, подчеркнув, что решения Лондона способствуют укреплению устойчивости Украины и приближению мира.

    Отметим, что вырученные от продажи "Челси" 2,35 млрд фунтов, а также 150 млн фунтов процентов, были заморожены на банковском счете компании Романа Абрамовича Fordstam Ltd с 2022 года. Всего суды британского острова Джерси заморозили более 5,3 млрд фунтов российского бизнесмена.

    "Çelsi" FK-nın satışı ilə bağlı dondurulmuş vəsaitlərin Ukraynaya verilməsi müzakirə edilib

