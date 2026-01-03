Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Двое сотрудников АЖД арестованы за хищение топлива

    Инфраструктура
    • 03 января, 2026
    • 16:17
    Двое сотрудников АЖД арестованы за хищение топлива

    Два должностных лица "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) арестованы по делу о хищении топлива и масла.

    Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, нарушения были выявлены в результате внутренних контрольных мероприятий, проведенных компанией два года назад.

    Согласно информации, бывший начальник Имишлинского пункта обеспечения упраздненного департамента управления топливно-энергетическими ресурсами Эльдяниз Садыгов и машинист-инструктор Имишлинского участка управления магистральными локомотивами Фамиль Солтанов, действуя по предварительному сговору, присваивали топливо и масло, предназначенные для обеспечения движения локомотивов.

    Расследование дела по обращению АЖД велось в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре.

    Следствием установлено, что в 2022–2023 годах обвиняемые вносили в маршрутные листы фиктивные рейсы, после чего незаконно получали и присваивали топливо и масло, тем самым нанеся предприятию крупный материальный ущерб. Приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям оба фигуранта дела были приговорены к лишению свободы.

    ADY-də yanacaq mənimsənilməsi faktı üzrə iki vəzifəli şəxs həbs edilib

