    В Баку проходит конференция "Гейдар Алиев - основоположник конституционализма"

    Внешняя политика
    • 08 декабря, 2025
    • 12:10
    В Баку проходит конференция Гейдар Алиев - основоположник конституционализма

    В Баку в рамках Года Конституции и Суверенитета проходит международная конференция на тему "Гейдар Алиев - основоположник конституционализма и парламентаризма суверенного Азербайджана".

    Как сообщает Report, конференция организована Бакинским филиалом Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан Межпарламентской ассамблеи СНГ.

    В мероприятии принимают участие депутаты парламентов государств-участников МПА СНГ и Милли Меджлиса Азербайджана, члены Центральной избирательной комиссии, политические эксперты, представители общественности и СМИ.

    Гейдар Алиев международная конференция МПА СНГ
