В Баку проходит конференция "Гейдар Алиев - основоположник конституционализма"
Внешняя политика
- 08 декабря, 2025
- 12:10
В Баку в рамках Года Конституции и Суверенитета проходит международная конференция на тему "Гейдар Алиев - основоположник конституционализма и парламентаризма суверенного Азербайджана".
Как сообщает Report, конференция организована Бакинским филиалом Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан Межпарламентской ассамблеи СНГ.
В мероприятии принимают участие депутаты парламентов государств-участников МПА СНГ и Милли Меджлиса Азербайджана, члены Центральной избирательной комиссии, политические эксперты, представители общественности и СМИ.
