    Посольство: Визит генерала Маккини укрепляет оборонное сотрудничество между США и Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 08 декабря, 2025
    • 12:21
    Посольство: Визит генерала Маккини укрепляет оборонное сотрудничество между США и Азербайджаном

    Заместитель директора Европейского командования США по партнерству, сотрудничеству в сфере безопасности и борьбе против оружия массового уничтожения, генерал-майор Крис Маккини в ходе визита в Азербайджан обсудил вопросы сотрудничества между Вашингтоном и Баку в сфере обороны.

    Как сообщает Report со ссылкой на публикацию посольства США в Азербайджане, Маккини провел встречи в министерствах обороны и чрезвычайных ситуаций Азербайджана.

    В частности, он провел обсуждения с подразделениями обоих министерств по борьбе с ядерными, радиологическими, химическими и биологическими угрозами, а также посетил Аллею шехидов, выразив свое почтение погибшим при защите суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

    "Визит Маккини укрепит долгосрочное оборонное сотрудничество между Соединенными Штатами Америки и Азербайджаном, подчеркивает общие интересы в области безопасности и стабильности Азербайджана и региона в целом", - подчеркивает миссия.

    Səfirlik: MakKinin səfəri ABŞ-Azərbaycan uzunmüddətli müdafiə əməkdaşlığını möhkəmləndirib
    Embassy: McKinney's visit reinforces longstanding defense cooperation between US and Azerbaijan
    Лента новостей