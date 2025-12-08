Посольство: Визит генерала Маккини укрепляет оборонное сотрудничество между США и Азербайджаном
- 08 декабря, 2025
- 12:21
Заместитель директора Европейского командования США по партнерству, сотрудничеству в сфере безопасности и борьбе против оружия массового уничтожения, генерал-майор Крис Маккини в ходе визита в Азербайджан обсудил вопросы сотрудничества между Вашингтоном и Баку в сфере обороны.
Как сообщает Report со ссылкой на публикацию посольства США в Азербайджане, Маккини провел встречи в министерствах обороны и чрезвычайных ситуаций Азербайджана.
В частности, он провел обсуждения с подразделениями обоих министерств по борьбе с ядерными, радиологическими, химическими и биологическими угрозами, а также посетил Аллею шехидов, выразив свое почтение погибшим при защите суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.
"Визит Маккини укрепит долгосрочное оборонное сотрудничество между Соединенными Штатами Америки и Азербайджаном, подчеркивает общие интересы в области безопасности и стабильности Азербайджана и региона в целом", - подчеркивает миссия.
ABŞ-nin Avropa Komandanlığının @US_EUCOM Tərəfdaşlıq, Təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq və Kütləvi qırğın silahlarına qarşı mübarizə üzrə direktor müavini, general-mayor Kris Makkini 30 noyabr – 3 dekabr tarixlərində Bakıda səfərdə olub. Səfər çərçivəsində general-mayor… pic.twitter.com/kjKxiUCzy1— U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) December 8, 2025