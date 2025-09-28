İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Ermənistanda Parakar icmasının rəhbərinin qətli ilə bağlı ikinci şübhəli saxlanılıb

    Region
    • 28 sentyabr, 2025
    • 12:24
    Ermənistan polisi müxalifətçi, Parakar icmasının rəhbəri Valodi Qriqoryanın qətlində şübhəli bilinən ikinci şəxsi saxlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə ölkə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Narek Sarkisyan məlumat verib.

    "İkinci şübhəli saxlanılıb. Cinayətdə istifadə edilən silah da tapılıb", - deyən Narek Sarkisyan, şübhəlinin günahını etiraf etdiyini bildirib.

    Parakar qətli işində birinci şübhəli sentyabrın 26-da həbs edilib. Şübhəli şəxs fevralda öldürülən keçmiş icma lideri Mher Axtoyanın əmisi oğlu 29 yaşlı Qriqor Ohanyanın qardaşıdır.

    В Армении задержали второго подозреваемого в связи с убийством главы общины Паракар

