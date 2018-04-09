В Армении требуют возбудить уголовное дело в отношении экс-президента Сержа Саргсяна

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Руководитель Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц обратился к генпрокурору Армении и директору СНБ с требованием об уголовном преследовании в отношении Сержа Саргсяна и проведении расследования.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом написано на странице правозащитника в Facebook.

В обращении говорится, что "Серж Саргсян в годы работы на посту президента Армении с 2008 по 2018 гг., обладая полномочиями по Конституции 2005 года, воспользовался ими для насильственного захвата конституционного порядка Республики Армения, проводил преступную политику с грубым продолжительным попиранием законодательных норм Армении".

А.Сакунц отмечает, что в течение десяти лет внешний долг Армении возрос с 1,5 млрд долларов США до 7 млрд долларов; по официальным данным, не менее 30 процентов населения страны бедны, демографическая ситуация ухудшилась, коррупция стала систематической.

"Сфальсифицированы результаты президентских выборов РА 2008 г., 2013 г., выборов Национального собрания 2012 г., 2017 г., вследствие массовых, организованных и продолжительных нарушений избирательных прав не были обеспечены свободные и справедливые выборы, и правоохранительные органы во главе с ним проявили абсолютное бездействие по пресечению этих нарушений, не проводилось расследование по выявлению обстоятельств смерти армянских военнослужащих, погибших в ходе военных действий со 2-го по 6-е апреля 2016 года", - говорится в письме.