 Наверх

В Армении столкнулись 4 военных грузовика, 1 человек погиб, 13 ранены

В Армении столкнулись 4 военных грузовика, 1 человек погиб

В Армении столкнулись четыре военных грузовика, один человек погиб и 13 получили ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.

Авария произошла на автостраде Артени-Каракерт.

Три КамАЗа и 1 ЗИЛ, принадлежащие минобороны Армении, столкнулись на 20-м километре шоссе Талин-Артени. После этого пассажирский автобуз марки ПАЗ  врезался в припаркованный КамАЗ с прицепом. В результате водитель автобуса скончался на месте, еще 13 человек пострадали. Пострадавшие были госпитализированы.

Причина аварии выясняется.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!