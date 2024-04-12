Военнослужащие ВС Армении попали в ДТП: 4 человека погибли, еще 20 получили ранения

Четверо армянских военных погибли ДТП.

Стало известно число пострадавших в результате ДТП с участием военнослужащих в Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, в больнице заявили, что в результате инцидента пострадали 20 человек.

"4 человека погибли, 20 – получили ранения. Сейчас решаем вопрос транспортировки раненых", - сообщил главврач больницы.

19:22

Четверо военных ВС Армении погибли ДТП.

Как передает Report, об этом сообщает Минобороны страны.

Так, 12 апреля в районе 15:25 грузовик "Урал" оборонного ведомства при еще невыясненных обстоятельства съехал с проезжей части и скатился в овраг.

"В результате аварии, по предварительным данным, есть четверо погибших и раненые", - говорится в заявлении.