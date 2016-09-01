В Армении солдата срочной службы насмерть сбил сослуживец

Баку. 01 Сентября. REPORT.AZ/ Следствие по делу о наезде со смертельным исходом на солдата срочной службы N-ской части Гарника Аветисяна завершено, дело передано в суд.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Судебного департамента Армении.

Согласно обвинительному заключению, солдат Айк Арутюнян днем 11 апреля, находясь за рулем грузовика «Урал 4320», сбил сослуживца Гарника Аветисяна.

Айку Арутюняну предъявлено обвинение по ч.2 статьи 377 УК.