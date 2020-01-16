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В Армении сформируют комиссию по разработке новой Конституции

В Армении сформируют комиссию по разработке новой Конституции
СМИ: Согласно новой Конституции Армения может вернуться к президентской системе управления

В Армении в скором времени будет сформирован состав комиссии, которая займется разработкой нового текста Конституции, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Издание "Жаманак" отмечает, что комиссия создается по инициативе премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Многие уверены, что комиссия представит такой проект, по которому Армения перейдет к президентской системе управления. Сложно сказать, изменится ли система управления, однако известно, что в результате изменений будет разрешена действующая проблема с Конституционным судом", - говорится в материале.

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