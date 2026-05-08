В Армении с 8 мая начинается предвыборная кампания перед парламентскими выборами
В регионе
- 08 мая, 2026
- 09:19
В Армении с 8 мая официально начинается предвыборная агитационная кампания перед парламентскими выборами, назначенными на 7 июня.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Центральная избирательная комиссия Армении зарегистрировала для участия в выборах 19 политических сил, включая 17 партий и 2 блока.
Агитационная кампания продлится до 5 июня включительно.
Отметим, что премьер-министр страны Никол Пашинян с сегодняшнего дня ушел в отпуск принять участие в предвыборной кампании.
