В Армении с 8 мая начинается предвыборная кампания перед парламентскими выборами

В Армении с 8 мая официально начинается предвыборная агитационная кампания перед парламентскими выборами, назначенными на 7 июня.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Центральная избирательная комиссия Армении зарегистрировала для участия в выборах 19 политических сил, включая 17 партий и 2 блока.

Агитационная кампания продлится до 5 июня включительно.

Отметим, что премьер-министр страны Никол Пашинян с сегодняшнего дня ушел в отпуск принять участие в предвыборной кампании.