Ermənistanda bu gündən seçkiqabağı təşviqat kampaniyası başlayır
Region
- 08 may, 2026
- 09:25
Ermənistanda iyunun 7-nə təyin edilmiş parlament seçkiləri ərəfəsində seçkiqabağı təşviqat kampaniyası mayın 8-dən rəsmən başlayır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri xəbər verir.
Ermənistanın Mərkəzi Seçki Komissiyası seçkilərdə iştirak üçün 17 partiya və 2 blok daxil olmaqla 19 siyasi qüvvəni qeydiyyata alıb.
Təşviqat kampaniyası iyunun 5-i daxil olmaqla davam edəcək.
Qeyd edək ki, ölkənin baş naziri Nikol Paşinyan bu gündən etibarən seçkiqabağı kampaniyada iştirak etmək üçün məzuniyyətə çıxıb.
