    Ermənistanda bu gündən seçkiqabağı təşviqat kampaniyası başlayır

    Ermənistanda iyunun 7-nə təyin edilmiş parlament seçkiləri ərəfəsində seçkiqabağı təşviqat kampaniyası mayın 8-dən rəsmən başlayır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri xəbər verir.

    Ermənistanın Mərkəzi Seçki Komissiyası seçkilərdə iştirak üçün 17 partiya və 2 blok daxil olmaqla 19 siyasi qüvvəni qeydiyyata alıb.

    Təşviqat kampaniyası iyunun 5-i daxil olmaqla davam edəcək.

    Qeyd edək ki, ölkənin baş naziri Nikol Paşinyan bu gündən etibarən seçkiqabağı kampaniyada iştirak etmək üçün məzuniyyətə çıxıb.

    В Армении с 8 мая начинается предвыборная кампания перед парламентскими выборами

