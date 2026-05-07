Никол Пашинян уходит в отпуск

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с 8 мая уходит в отпуск.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом он объявил на заседании правительства.

Пашинян сообщил, что уходит в отпуск, чтобы принять участие в предвыборной кампании.

По его словам, ключевым приоритетом правительства остается проведение парламентских выборов в соответствии с международными стандартами, с обеспечением свободного волеизъявления граждан и исключением подкупа и иных форм давления на избирателей. "Наши правоохранительные органы проделали большую работу, но нельзя снижать бдительность", - отметил он.

Помимо Пашиняна, большинство членов правительства также уйдут в отпуск на период предвыборной кампании.

Сегодня начинается предвыборная кампания к парламентским выборам в Армении, которые состоятся 7 июня.