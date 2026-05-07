Nikol Paşinyan məzuniyyətə çıxır
Region
- 07 may, 2026
- 13:03
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan mayın 8-dən məzuniyyətə çıxır.
"Report" Ermənistan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, o, bunu hökumətin iclasında elan edib.
Paşinyan seçkiqabağı kampaniyada iştirak etmək üçün məzuniyyətə çıxdığını bildirib.
İyunun 7-də Ermənistanda keçiriləcək parlament seçkiləri ilə bağlı seçkiqabağı kampaniyaya bu gün start verilir.
