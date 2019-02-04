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    В Армении произошла потасовка между протестующими жителями села и полицейскими

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/  В Армении в селе Аршалуйс произошла потасовка между протестующими жителями и полицейскими.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, группа жителей села собралась у входа администрации села и требует отставки главы общины Зарзанда Григоряна, племянника генерала Манвела Григоряна. Протестующих здесь встретили полицейские. Между двумя сторонами завязалась потасовка.

    Позднее в Аршалуйс приехала депутат от блока "Мой шаг" Тагуи Казарян. 

    Также жители еще одного армянского села Неркин Двин перекрыли трассу "Север-Юг". Они требуют ремонта дороги, которая связывает их село с ближайшими.

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