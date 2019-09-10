В Армении последовательно произошли два землетрясения - ОБНОВЛЕНО

На территории Армении последовательно произошли два землетрясения.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространил Национальный сейсмологический мониторинговый центр Грузии.

Первый подземный толчок силой 5,2 балла зафиксирован в 20:22 по местному времени, второй силой 4,2 балла - в 20:24.

*** 20:55

В Армении произошло землетрясение силой 5 баллов.

Как сообщает грузинское бюро Report, толчки также ощущались на территории Грузии.

По информации Национального сейсмологического мониторингового центра Грузии, эпицентр землетрясения находился на территории Армении - в 5 км от границы Грузии.