 Наверх

В Армении последовательно произошли два землетрясения - ОБНОВЛЕНО

В Армении последовательно произошли два землетрясения

На территории Армении последовательно произошли два землетрясения.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространил Национальный сейсмологический мониторинговый центр Грузии.

Первый подземный толчок силой 5,2 балла зафиксирован в 20:22 по местному времени, второй силой 4,2 балла - в 20:24.

*** 20:55

В Армении произошло землетрясение силой 5 баллов.

Как сообщает грузинское бюро Report, толчки также ощущались на территории Грузии. 

По информации Национального сейсмологического мониторингового центра Грузии, эпицентр землетрясения находился на территории Армении - в 5 км от границы Грузии. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!