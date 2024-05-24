В Армении поместили под домашний арест т.н. "экс-мэра" бывших сепаратистов в Карабахе

В Армении поместили под домашний арест одного из функционеров бывшего сепаратистского режима в Карабахе Айка Шамиряна.

В Армении поместили под домашний арест одного из функционеров бывшего сепаратистского режима в Карабахе Айка Шамиряна.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на заявление его адвоката Рубена Меликяна.

По его словам, Шамирян задержан в связи с участием в митингах оппозиционного движения "Тавуш во имя родины".

Ранее следователи провели обыск в квартире Айка Шамиряна, после чего он был задержан. Официальных заявлений касательно обвинений в адрес Шамиряна нет.

Айк Шамирян в годы оккупации Карабаха был назначен руководством бывшего сепаратистского режима т.н. "мэром" поселка Аскеран.