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В Армении поместили под домашний арест т.н. "экс-мэра" бывших сепаратистов в Карабахе

В Армении поместили под домашний арест т.н. "экс-мэра" бывших сепаратистов в Карабахе В Армении поместили под домашний арест одного из функционеров бывшего сепаратистского режима в Карабахе Айка Шамиряна.
В регионе
24 мая 2024 г. 19:02
В Армении поместили под домашний арест т.н. экс-мэра бывших сепаратистов в Карабахе

В Армении поместили под домашний арест одного из функционеров бывшего сепаратистского режима в Карабахе Айка Шамиряна.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на заявление его адвоката Рубена Меликяна.

По его словам, Шамирян задержан в связи с участием в митингах оппозиционного движения "Тавуш во имя родины".

Ранее следователи провели обыск в квартире Айка Шамиряна, после чего он был задержан. Официальных заявлений касательно обвинений в адрес Шамиряна нет.

Айк Шамирян в годы оккупации Карабаха был назначен руководством бывшего сепаратистского режима т.н. "мэром" поселка Аскеран.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda separatçıların qondarma sabiq meri ev dustaqlığına məhkum edilib
Версия на английском языке So-called 'ex-mayor' of former separatists in Karabakh placed under home arrest in Armenia

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