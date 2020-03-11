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В Армении подтвердили три новых случая коронавируса

​В Армении подтвердили три новых случая коронавируса

Три новых случая коронавируса подтверждены в Армении.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в среду премьер Никол Пашинян.

"Сегодня, к сожалению, у нас есть три новых случая COVID-19. Двое – граждане Армении 45 и 27 лет, один – гражданин Италии (51 год), который работает в Армении. Все трое прибыли из Италии", - написал Пашинян в Facebook.

По его словам, сейчас устанавливается круг контактов больных.

"У гражданина Италии и одного из армянских граждан жалоб нет. У другого гражданина Армении - пневмония", - добавил Пашинян.

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