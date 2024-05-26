В Армении почти полностью заполнены пять крупных водохранилищ

Пять крупных водохранилищ в Армении почти полностью заполнены, но угрозы обрушения плотины нет.

Пять крупных водохранилищ в Армении почти полностью заполнены, но угрозы обрушения плотины нет.

Как передает Report , об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии Армении.

Министерство опровергло информацию о возможной угрозе прорыва дамб крупных водохранилищ, появившуюся в СМИ.

"В частности, водохранилище Ахуряна заполнено на 80%, Арпалича - на 88%, Апарана - на 52%, Азата - на 90%, а Мармарика - на 97%", – отметили в министерстве.

Отметим, что в ночь на 26 мая в Лори произошло наводнение, вызванное выходом рек Дебед и Агстев из берегов. В результате погиб как минимум один человек, разрушены мосты и дороги, затоплены дома в нескольких населенных пунктах. Водителей просят использовать альтернативные пути, чтобы добраться до границы с Грузией.