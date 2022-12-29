В Армении оппозицию не пригласили на организованный президентом предновогодний прием

Оппозиция не была приглашена на организованный президентом Армении Ваагном Хачатряном прием по случаю окончания года, назначенный на 29 декабря.

Оппозиция не была приглашена на организованный президентом Армении Ваагном Хачатряном прием по случаю окончания года, назначенный на 29 декабря.

Как передает Report, об этом пишет газета "Грапарак".

"Естественно, приглашения мы не получали", - сообщил изданию глава фракции "Честь имею" Айк ​​Мамиджанян.

В блоке "Айастан" приглашения также никто не получил. Депутаты от правящей партии "Гражданский договор", при этом, подтвердили изданию, что они приглашены.

"Грапарак" напоминает, что в прошлом на президентский прием приглашалась не только оппозиция, но и общественные деятели, и даже представители оппозиционных СМИ.

В заключение издание приводит одно из положений Конституции, в котором говорится, что президент республики обязан быть беспристрастным при осуществлении своих полномочий и руководствоваться исключительно национальными интересами.

"Между тем, сегодня у нас есть не только суперпремьер с неограниченными полномочиями, но и президент, обслуживающий интересы одной партии", - пишет "Грапарак" .