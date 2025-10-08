В Анкаре состоится встреча министров обороны Турции, Азербайджана и Грузии
В регионе
- 08 октября, 2025
- 16:16
Трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии пройдет в Анкаре.
Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении Минобороны Грузии.
"Министры обороны трех стран обсудят в трехстороннем формате вопросы стратегического партнерства и планы развития сотрудничества. В следующем году встреча министров обороны пройдет в Азербайджане", - сказано в сообщении.
Отмечается, что глава Минобороны Грузии Ираклий Чиковани также проведет двусторонние встречи со своими турецкими и азербайджанскими коллегами - Яшаром Гюлером и генерал-полковником Закиром Гасановым.
По итогам трехсторонней встречи министры подпишут совместную декларацию и сделают заявления.
