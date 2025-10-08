İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    Ankarada Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan müdafiə nazirlərinin görüşü keçiriləcək

    Region
    • 08 oktyabr, 2025
    • 16:19
    Ankarada Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan müdafiə nazirlərinin görüşü keçiriləcək

    Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan müdafiə nazirlərinin üçtərəfli görüşü Ankarada keçiriləcək.

    "Report" Gürcüstan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə bu ölkənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

    "Bu ölkələrin müdafiə nazirləri üçtərəfli formatda strateji tərəfdaşlıq məsələlərini və əməkdaşlığın inkişaf planlarını müzakirə edəcəklər. Növbəti il müdafiə nazirlərinin görüşü Azərbaycanda keçiriləcək", - məlumatda qeyd olunub.

    Bildirilib ki, Gürcüstanın müdafiə naziri İrakli Çikovani, həmçinin türkiyəli və azərbaycanlı həmkarları - Yaşar Gülər və general-polkovnik Zakir Həsənovla ikitərəfli görüşlər keçirəcək.

    Üçtərəfli görüşün yekunları üzrə nazirlər birgə bəyannamə imzalayacaq və bəyanat verəcəklər.

    В Анкаре состоится встреча министров обороны Турции, Азербайджана и Грузии

