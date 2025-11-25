Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    В Актау построят новый порт за $300 млн

    В регионе
    • 25 ноября, 2025
    • 10:01
    Новый морской порт за $300 млн планируют построить в Актау.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Хабар со ссылкой на главу Мангистауской области Нурдаулета Килыбая.

    Стратегическим партнером, по его словам, выступает китайская группа компаний "Чжонъюн Интернешнл".

    На данный момент инвестор уже зарегистрировал компанию в регионе и готовит документы для подписания инвестиционного соглашения, подчеркнул аким региона.

    "Проект будет способствовать формированию нового международного транспортного коридора "Китай – Казахстан – Актау – Баку – Поти – Европа". Его реализация позволит сократить сроки доставки грузов на 7-15 дней, снизить транспортные затраты на 18–25%, а также создать новые рабочие места", - отметил Килыбай.

