В Африне уничтожено 970 террористов

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В результате операции "Оливковая ветвь", проведенной турецкой армии в сирийском регионе Африн было уничтожено 970 террористов.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT, информацию распространил Генштаб Вооруженных сил Турции.

Было отмечено, что в 18-й день операции было обезврежено 23 террориста сирийских крыльев террористической группировки РПК - PYD и YPG, в том числе ИГИЛ.

Отметим, что операция "Оливковая ветвь" началась 20 января этого года.