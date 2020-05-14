​Узбекистан вернул из Франции активы Гульнары Каримовой

Власти Узбекистана вернули из Франции активы старшей дочери первого президента страны Гульнары Каримовой на сумму 10 миллионов долларов.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции республики.

"В результате усилий министерства юстиции и Генеральной прокуратуры республики Узбекистан при участии компетентных органов Узбекистана по возвращению в страну нажитого преступным путем имущества Гульнары Каримовой, 14 мая текущего года в Узбекистан возвращены активы из Франции в размере 10 миллионов долларов", - говорится в сообщении на сайте минюста

По данным пресс-службы, возвращенные средства переведены в государственный бюджет Узбекистана и будут использованы в общем порядке.

Ранее Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил старшую дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару, которая уже отбывает срок по предыдущему приговору, к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы.