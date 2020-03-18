Дочери экс-президента Узбекистана увеличили срок заключения

Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил старшую дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару, которая уже отбывает срок по предыдущему приговору, к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Верховного суда республики.

"Суд признал Г. Каримову виновной в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении путем присвоения и растраты, легализации доходов, полученных от преступной деятельности и других преступлений. Приговором суда Г. Каримовой назначено наказание в виде 13 лет четырех месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении. В Верховном суде уточнили, что в соответствии с совокупностью наказаний по нескольким приговорам этот срок будет исчисляться с 21 августа 2015 года.

Гульнара Каримова в декабре 2017 года за вымогательство, неуплату налогов и другие преступления была осуждена на 10 лет лишения свободы, с начала 2019 года она отбывает наказание в одной из колоний общего режима в Ташкентской области.

В декабре 2019 года пресс-служба генпрокуратуры Узбекистана сообщила, что в отношении Каримовой было возбуждено новое уголовное дело. По версии следствия, она и члены созданного ею преступного сообщества совершили преступления, связанные с вымогательствами, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов. Дело было открыто по вновь открывшимся обстоятельствам и сообщениям от международных структур и граждан "о новых, не охваченных прежними расследованиями преступлениях".